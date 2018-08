Bielefeld (dpa/lnw) - Ein 30-Jähriger hat mit einer Schreckschusswaffe vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Bielefeld geschossen. Am späten Montagabend habe eine Nachbarin Schüsse gemeldet, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.

Streifenpolizisten entdeckten den Mann auf dem Balkon und konnten ihn festnehmen. Die vorsorglich angeforderten Spezialeinsatzkräfte mussten nicht mehr einschreiten.

Verletzt wurde niemand. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden eine Schreckschusswaffe sowie eine Machete gefunden. Der 30-Jährige kam in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.