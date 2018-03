Duisburg. Am Freitagmorgen kam es zu einer Ausnahmesituation im Duisburger Ausländeramt. Nach Angaben der Polizei hielt sich ein Mann gegen 11:30 Uhr in einem Büro des Ausländeramtes ein Messer an den Hals. Der 25-Jährige hätte verlangt, dass er nach Syrien zurück kann, sonst würde er sich etwas antun, heißt es im Polizeibericht. Mit Hilfe eines Dolmetschers sei es den Beamten nach etwa einer Stunde gelungen den Mann zur Aufgabe zu bringen.

Schon vor dem Eintreffen der Polizei sei eine Mitarbeiterin des Ausländeramtes am Arm verletzt worden. Sie wurde in einem bereit stehenden Rettungswagen versorgt. Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei das Averdunkcenter. red