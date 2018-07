Meschede (dpa/lnw) - Während der Rettung eines Jungen an einem Badesee in Meschede hat ein Mann die Lage ausgenutzt und die Ersthelfer bestohlen. Nach Angaben der Polizei klaute er am Donnerstag mehrere Dinge von den verlassenen Handtüchern, er wurde aber von anderen Badenden erwischt, festgehalten und schließlich festgenommen.

Der 14 Jahre alte Junge gehörte zu einer Jugendgruppe. Beim Schwimmen im Hennesee war er untergegangen und konnte erst nach Minuten gerettet werden. Er befindet sich laut Polizei in einem kritischen Zustand.