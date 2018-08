Mann bei mutmaßlich illegalem Autorennen verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Autounfall in Düsseldorf mit einem Verletzten ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines spontanen illegalen Rennens. Laut Polizeibericht standen die beiden Wagen am Donnerstag zunächst nebeneinander an einer Ampel, bevor beide Fahrer lautstark aufs Gas traten und mit großer Geschwindigkeit losrasten. Als die Straße enger wurde sei es dann zur Kollision gekommen, wobei eines der Autos nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne und eine Häuserwand prallte.

Der 23-jährige Fahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein 31-Jähriger und der Beifahrer des zweiten Unfallwagens blieben unverletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf über 35 000 Euro. Die Führerscheine und Autos beider Männer wurden zunächst beschlagnahmt.