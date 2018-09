Mann bedroht Fahrerin an Tankstelle mit Pistole

Siegburg (dpa/lnw) - Ein 51-Jähriger hat eine Fahrerin an einer Tankstelle in Siegburg laut Polizei mit einer Pistole bedroht - und danach in aller Ruhe Bier trinkend auf die alarmierten Beamten gewartet. Der alkoholisierte Mann soll an den Wagen der 19-Jährigen herangetreten sein und seine Waffe auf die Frau gerichtet haben, die gerade vom Gelände fahren wollte. Diese gab Gas und alarmierte die Polizei. Der Siegburger pöbelte im Tankstellenhäuschen nach Angaben der Polizei vom Montag noch mehrere Kunden an und ließ sich später Bier trinkend auf einer Mauer von den Beamten überwältigen. Die Schusswaffe lag neben ihm - und entpuppte sich als eine Soft-Air-Pistole.