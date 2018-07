Mann auf Elektrorad stößt mit einem Reh zusammen

Jülich (dpa/lnw) - Auf einem Radweg in Jülich ist Mann auf seinem Elektrorad mit einem Reh zusammengestoßen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lief das verdutzte Tier nach dem Zusammenstoß am Mittwochmorgen weiter in den Wald, der Mann aus Elsdorf musste behandelt werden.