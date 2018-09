Loveparade-Prozess: Erster Polizist im Zeugenstand

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Loveparade-Strafprozess sagt heute erstmals ein Polizist als Zeuge aus. Befragt wird der polizeiliche Leiter des Führungsstabs am Veranstaltungstag, dem 24. Juli 2010. Das Gericht hat fünf Verhandlungstag für seine Befragung angesetzt, so viele wie noch für keinen Zeugen vor ihm. Verteidiger haben laut Gericht angekündigt, ihn intensiv befragen zu wollen. Es ist der 58. Verhandlungstag in dem Mammut-Prozess.

Unter den zehn Angeklagten ist kein Polizist. Die Staatsanwaltschaft hatte zwar gegen einen Polizeiführer ermittelt, ihn aber nicht angeklagt. Ein Sachverständiger hatte damals festgestellt, dass Polizeimaßnahmen nicht die Ursache für das Unglück waren. Auch hatten nach 2014 veröffentlichten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft die leitenden Beamten keine Maßnahmen unterlassen, mit denen der tödliche Ausgang des Geschehens noch hätte abgewendet werden können.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden. Angeklagt sind sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Beschäftigte der Veranstalterin Lopavent GmbH. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem fahrlässige Tötung wegen Fehlern bei der Genehmigung und Planung der Großveranstaltung vor. Aus Platzgründen findet der Prozess in einer Düsseldorfer Messehalle statt.