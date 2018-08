Lok Stendal will Zweitligist Bielefeld im Pokal ärgern

Stendal (dpa/sa) - Oberligist 1. FC Lok Stendal ist in seinem ersten DFB-Pokalspiel seit 20 Jahren gegen den Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld klarer Außenseiter. Der einstige DDR-Oberligist rechnet sich am heutigen Sonntag nur minimale Chancen aus. Doch die Mannschaft von Sven Körner zeigte, dass sie auch gegen höherklassige Gegner kämpfen kann. Denn im Landespokalfinale Ende Mai unterlag Stendal gegen den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg nur mit 0:1. Die Pokal-Generalprobe gelang jedoch nicht: in der Oberliga verlor Lok gegen den Greifswalder FC mit 2:3.

Das beste DFB-Pokalergebnis für Stendal gab es 1995. Da erreichte das damalige Regionalliga-Team unter Trainer und Ex-DDR-Nationalspieler Klaus Urbanczyk das Viertelfinale, scheiterte erst nach Elfmeterschießen gegen Bayer 04 Leverkusen. Zuvor wurden die damaligen Zweitligisten VfL Wolfsburg, Hertha BSC und Waldhof Mannheim im «Stadion am Hölzchen» ausgeschaltet.