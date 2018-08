Literaturfestival «lit.RUHR» startet im Oktober

Essen (dpa/lnw) - Mit klassischen Lesungen, literarischen Themenabenden sowie Autorenporträts startet im Oktober das internationale Literaturfest «lit.RUHR» in Essen, das vom 9. bis zum 14. Oktober dauert. Die Eröffnung übernimmt in diesem Jahr Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer, wie eine Sprecherin von «lit.RUHR» am Mittwoch mitteilte. Der ehemalige Außenminister liefert in seinem Buch «Der Abstieg des Westens» eine Analyse über die Rolle der westlichen Welt und den möglichen Beginn einer neuen Weltordnung. Weitere bekannte Teilnehmer des Literaturfestivals sind unter anderem Elke Heidenreich, Anke Engelke und Iris Berben.

Festivalmittelpunkt ist das UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen. Weitere Veranstaltungen finden in Kulturstätten in Bochum und Oberhausen statt. Insgesamt gibt es 79 Veranstaltungen an sechs Festivaltagen. Darunter befinden sich zahlreiche Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. 20 Veranstaltungen werden in Gebärdensprache übersetzt.