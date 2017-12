Bei diversen Wurst- und Fleischprodukten eines namhaften Herstellers besteht Listerien-Gefahr. Die Waren wurden in zahlreichen Supermärkten und Discountern verkauft. Die Bakterien sind vor allem für Schwangere gefährlich.

Der Fleisch- und Wursthersteller Zur Mühlen hat mehrere Hähnchenfleischprodukte zurückgerufen, die in großen Supermarkt- und Discount-Ketten verkauft wurden. Es könne sehr vereinzelt zu einer mikrobiologischen Verunreinigung mit Listerien (Bakterien) gekommen sein, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Es handelt sich um verschiedene Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen Ende Dezember und Mitte Januar: Hähnchen-Snack (150g), Mini Hähnchensteak (160g), Hähnchenbrustfiletstücke (150g), Hähnchenbrust-Stücke mit verschiedenen Soßen (145g) sowie Chicken Wings (160g). Wer sie gekauft habe, solle sie nicht essen, hieß es. Auch ohne Kassenzettel können die Produkte zurückgegeben werden. Sie wurden aus dem Verkauf genommen.

Die Unternehmensgruppe Zur Mühlen hat ihren Sitz in Böklund in Schleswig-Holstein. Betroffen sind Supermärkte in den Ländern Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. dpa