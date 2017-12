Kleve. Mehr als zehn Tage nach dem Verschwinden eines Jugendlichen in Kleve ist die Leiche des 16-Jährigen gefunden worden. Taucher fanden sie am Mittwoch auf dem Grund des Spoykanals, teilte die Polizei am Abend mit. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern der Polizeimitteilung zufolge an. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es bis Mittwochabend nicht. Angehörige des Jugendlichen würden vom polizeilichen Opferschutz betreut.

Der 16-Jährige wurde seit dem Abend des 16. Dezember vermisst. Er war zuletzt in einem Jugend- und Kulturzentrum in Kleve gesehen worden.

Eine Spaziergängerin hatte am Dienstag das Handy des Jugendlichen an dem Kanal gefunden. Daraufhin wurde die Suche in diesem Bereich fortgesetzt. Zuvor hatte die Polizei bereits einen anderen Abschnitt des Spoykanals abgesucht, die Suche jedoch am vergangenen Samstag eingestellt. Am Mittwoch war bei der Suche im Bereich der Fundstelle des Mobiltelefons auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. dpa