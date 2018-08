Lebensgefahr nach Angriff mit Messer

Siegen (dpa/lnw) - Nach einer Messerstecherei in Siegen sucht die Polizei nach drei bislang unbekannten Männern im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Sie sollen in der Nacht auf Sonntag einen 40-jährigen Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. «Opfer und Täter kannten sich wohl nicht. Der Angriff erfolge überraschend», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Hintergründe der Tat vor einem Imbiss seien noch unklar. Das Opfer konnte erst am Sonntag im Krankenhaus befragt werden, nachdem es zwischendurch in Lebensgefahr schwebte.