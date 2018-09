Laschet spricht über Treffen mit Netanjahu

Jerusalem (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet (CDU) hat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit gesprochen. Israel sei nach dem Silicon Valley «der Ort, wo die größte Innovation weltweit entsteht», sagte Laschet nach dem Treffen am Mittwoch in Jerusalem.

Zur Einrichtung einer NRW-Vertretung in Tel Aviv sagte Laschet, Netanjahu habe «erfreut zur Kenntnis genommen, dass wir nach Israel kommen». Nordrhein-Westfalen und Deutschland als Ganzes könnten Partner sein «in der Frage, was wird neu entwickelt». Deutsche Stärke sei es, innovative Ideen in industrielle Produktion umzusetzen. «Eines ist klar, wer nicht bei Künstlicher Intelligenz, wer nicht bei Big Data mitwirkt, wird auf Dauer seinen Wohlstand verlieren.»

Nach Angaben von Netanjahus Büro betonte der Regierungschef die guten Beziehungen zwischen Israel und Nordrhein-Westfalen. Das gemeinsame Handelsvolumen belaufe sich auf rund eine Milliarde Euro im Jahr.

Man habe auch über die geopolitische Lage gesprochen, sagte Laschet. Dabei sei es um den Syrienkrieg gegangen, um eine Annäherung Israels und der arabischen Staaten sowie um den Konflikt mit den Palästinensern. Netanjahu habe über die «regionalen Bedrohungen und die iranische Aggression gesprochen», teilte sein Büro mit. Er habe zudem Israels Beitrag zur europäischen Sicherheit betont. Man habe dabei geholfen, Dutzende von Anschlägen in Europa zu verhindern.

Netanjahu habe den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland gewürdigt, sagte Laschet ferner. Er besucht Israel bis Donnerstag erstmals in seiner Funktion als NRW-Ministerpräsident.

Auf seinem Programm steht auch ein gemeinsamer Besuch mit NRW-Landtagspräsident André Kuper (CDU) in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Eine Visite in einem Wissenschaftsinstitut ist außerdem geplant. Thema ist unter anderem die Forschung zur Künstlichen Intelligenz.