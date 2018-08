Laschet für Verbleib von Kauder an Unionsfraktionsspitze

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Gütersloher CDU-Politiker Ralph Brinkhaus bekommt bei seinem Vorstoß zur Ablösung des langjährigen Unionsfraktionschefs Volker Kauder keine Unterstützung von seinem Landesparteichef. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Bundesvize Armin Laschet (CDU) spricht sich für den Verbleib von Kauder an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag aus. «Es gibt keine Notwendigkeit, Kauder abzulösen», sagte Laschet am Donnerstag vor Journalisten in Düsseldorf. Er reagierte damit auf Berichte, wonach Brinkhaus den langjährigen Amtsinhaber Kauder ablösen wolle.

Brinkhaus, der Abgeordneter aus Gütersloh und Fraktionsvize in Berlin ist, habe weder mit ihm, noch mit dem CDU-Landesverband oder mit der Landesgruppe im Bundestag über seine Pläne gesprochen, sagte Laschet. Er habe sich selber ins Gespräch gebracht. Für einen stärkeren Einfluss von NRW in der Bundespolitik sei es nicht notwendig, dass ein Politiker aus dem Land die Bundestagsfraktion führe, ließ Laschet erkennen. Es gebe bereits drei stellvertretende Fraktionschefs sowie zwei CDU-Bundesminister aus NRW.