Landesregierung vermittelt im Tarifstreit der Unikliniken

Düsseldorf/Essen (dpa/lnw) - Im festgefahrenen Tarifstreit um eine Entlastung des Pflegepersonals an den Unikliniken Düsseldorf und Essen versucht jetzt die Landesregierung zu vermitteln. Am Montagnachmittag erwarten die Ministerien für Gesundheit und für Wissenschaft die Klinikleitungen und die Gewerkschaft Verdi zum Gespräch. Die Rheinische Post hatte zuvor darüber berichtet.

In dem Konflikt gibt es seit Wochen keinen Durchbruch. Den beiden Ministerien zufolge ginge es bei dem am Montag geplanten Gespräch vor allem darum, eine für die Gewerkschaft und die Unikliniken befriedigende Lösung einzuleiten. «Wir möchten wieder Bewegung in die Gespräche bringen», sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) vorab.

Wegen der wochenlangen Streiks hatten die Unikliniken erhebliche Einschnitte im Klinikalltag beklagt. In Essen seien über 2000 Operationen ausgefallen oder verschoben worden, die Düsseldorfer Unikliniken könnten aktuell nur etwa 700 statt 1100 Patienten stationär versorgen. Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen sagte im Hinblick auf das bevorstehende Gespräch: «Pflegekräfte, medizinisches Personal sowie Patientinnen und Patienten der betroffenen Kliniken erwarten nun zu Recht, dass endlich eine Einigung erzielt wird.»