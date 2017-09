Bochum. In der Lagerhalle einer Mülldeponie in Bochum ist ein Feuer ausgebrochen. In der Halle im Stadtteil Ehrenfeld lagere Sperrmüll, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagabend. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht, alle Mitarbeiter konnten die Halle rechtzeitig verlassen. Das Feuer brach kurz nach 19 Uhr aus, die Ursache war zunächst nicht bekannt. Gegen 21 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Das ist eine vorsorgliche Maßnahme“, sagte der Sprecher. Es sei nicht bekannt, dass giftige Materialien in Brand geraten seien. „Aber bei einem Feuer entstehen ja immer ungesunde Nebenprodukte.“ dpa