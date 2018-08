Morsbach. Vermutlich durch ein Loch in einem Zaun hat eine Kuh in der Nacht auf Freitag eine Weide in Morsbach-Rom verlassen. Über einen angrenzenden Hang soll sie dann auf das Wellblechdach einer Veranstaltungshalle gelangt sein, wo sie mit den Hinterbeinen einbrach, teilte die Polizei mit. Aus eigener Kraft habe es die Kuh nicht mehr geschafft sich aus ihrer gefährlichen Situation zu befreien. Anwohner sollen gegen 1:50 Uhr die Polizei und die Feuerwehr alarmiert haben.

Die Rettungskräfte, der Eigentümer und eine Tierärztin seien zum Einsatzort geeilt, um die Kuh aus ihrer misslichen Lage zu retten. Letztlich habe man einen Kran angefordert, mit dessen Hilfe das Tier unverletzt geborgen werden konnte. Etwa zwei Stunden soll die Rettungsaktion gedauert haben, die für das Tier glücklich endete. Derzeit erhole sich die Kuh noch von dem Schock der vergangenen Nacht. red