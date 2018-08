TV-Sendung zeigt Clankriminalität in Deutschland – und den harten Kampf gegen sie.

Düsseldorf. Ein junges Clanmitglied aus Berlin im Deutschlandtrikot sagt in die Kamera: „Familie ist alles für mich. Wenn mir was passiert, kommen meine Cousins.“ Ein „Friedensrichter“ aus Dortmund erklärt, wie Morde innerhalb der Sippen binnen zwei Wochen aufgeklärt werden – ohne die Justiz. In Oer-Erkenschwick gehen junge Männer mit Stöcken aufeinander los, schießen dann. Es sind Bilder, welche am Donnerstagabend bei „Kontraste“ in der ARD zu sehen waren. Bilder aus der Parallelwelt der Clans in Deutschland. Und dann Bilder aus einer Stadt in NRW, die es diesen Clans besonders schwer macht.

Essen gilt seit vielen Jahren als eine der Hochburgen für Organisierte Kriminalität der libanesisch-stämmigen Großfamilien. 4000 bis 5000 Clanzugehörige stehen laut Polizei unter Beobachtung und haben einen großen Anteil an dem Projekt „Null Toleranz“, mit dem diese seit April verstärkt gegen kriminelle Gruppen vorgeht. Im Fernsehen sind die Essener Beamten zu sehen, wie sie Wettbüros und deren Besucher filzen, einen jungen Mann wegen eines versteckten Messers in Gewahrsam nehmen und gleich noch dessen Lamborghini beschlagnahmen. Die Philosophie: Jedes noch so kleine Delikt wird verfolgt – mit gewaltigem Kräfteeinsatz.

Sippen verabredeten Tod zweier Liebender – viele Festnahmen

Allein in den vergangenen zwei Monaten wurden 3000 Personen kontrolliert, gab es 381 Durchsuchungen, 620 Platzverweise und 24 Festnahmen, berichtet Christoph Wickhorst von der Essener Polizei unserer Zeitung. 1500 Tempoverstöße ahndeten die „Null-Toleranz“-Beamten – denn die jungen Clanmitglieder machten gern mit rasanten Fahrmanövern in teuren Autos auf sich aufmerksam. Bei den Kontrollen mache sich die enge Kooperation etwa mit dem Finanzamt bezahlt: „Dann müssen sie uns erstmal erklären, woher sie die Autos haben“, so Wickhorst. Denn meist beziehen die Männer offiziell Hartz IV. Unauffälliges Agieren im Untergrund ist nicht die Spezialität der Essener Clans. Ihnen gehe es um „protziges Gehabe, Einschüchterungsversuche“, erklärt Wickhorst: „Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger ist sehr, sehr beeinträchtigt worden.“

Die Welt der Clans ist eine blutige. Vor zwei Jahren wurde in Essen ein 21-Jähriger mit mehreren Schüssen getötet – der Richter wertete die Tat im Prozess als einen Akt der „Blutrache“ für eine vorangegangene Messerstecherei. Inzwischen sind die Ermittler den tödlichen Plänen auch mal voraus. Erst vergangene Woche berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft von der Aufklärung eines Angriffs auf einen 19-Jährigen im Mai, den dieser nur knapp überlebt hatte. Hintergrund war laut Wickhorst eine unwillkommene Liebschaft, bei der innerhalb der Sippen der Tod beider Partner beschlossen worden war. Man habe nun fast eine komplette Familie festgenommen.

Das Konzept „Null Toleranz“ fußt auf jeder Menge Personal, wozu Essen Unterstützung von Hundertschaften erhält. Denn man müsse den Clans zeigen: „Ihr könnt mit so vielen kommen, wie ihr wollt – wir kommen mit mehr“, verdeutlicht Wickhorst. Inzwischen gingen die Beschwerden über Clanaktivitäten aus der Bevölkerung zurück, die Rückmeldungen von Händlergemeinschaften seien positiv. Die Härte der Staatsmacht scheint Wirkung zu zeigen.

„Die Clans – wie arabische Großfamilien in Deutschland herrschen“ aus der Sendung „Kontraste“ war am Donnerstag um 21:45 Uhr im Ersten zu sehen, im Netz unter https://bit.ly/2LZ0V3G.