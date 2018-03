Düsseldorf. Weniger Wohnungseinbrüche, weniger Diebstahl, aber mehr Sexualstraftaten und eine relativ hohe Jugendkriminalität - die Kriminalstatistik für Nordrhein-Westfalen weist Licht und Schatten aus. So ist die Zahl der von der Polizei erfassten Straftaten 2017 um 6,5 Prozent auf gut 1,37 Millionen zurückgegangen. Gleichzeitig sei mit der auf 52,3 Prozent gestiegenen Aufklärungsquote der beste Wert seit 1959 erreicht worden, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch mit. Gut 475.000 Tatverdächtige konnten ermittelt werden - das sind allerdings 3,9 Prozent weniger als 2016.

Knapp ein Drittel der Tatverdächtigen (32 Prozent) hatte laut Reul keinen deutschen Pass. Damit sei der Anteil der Ausländer an Straftaten gemessen am Bevölkerungsanteil überproportional hoch. Bei Sexualdelikten mache ihr Anteil etwa 37 Prozent aus. Bei Wohnungseinbrüchen seien es sogar 46 Prozent und bei Taschendiebstahl 77 Prozent. Grund sei, dass in diesem Bereich oft organisierte Banden am Werk seien. Der Anteil von Asylbewerbern und Flüchtlingen an den Tatverdächtigen liege dagegen nur bei 8,7 Prozent und sei weiter rückläufig.

Sorge bereitet Reul die Clan-Kriminalität vor allem in Ruhrgebietsstädten. Türkische oder libanesische Clans «manifestieren ihre vermeintlichen Gebietsansprüche nach außen», erklärte der Minister. «Die Polizei sagt kriminellen Clans den Kampf an.» Insgesamt setze die NRW-Polizei bei der Bekämpfung von Kriminalität auf eine «Null-Toleranz-Strategie» und ein konsequentes Vorgehen auch bei Bagatelldelikten.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte mehr Personal und eine bessere technische Ausstattung der Polizei etwa mit Laptops oder Tablet-Computern direkt in den Einsatzfahrzeugen. Kriminalität müsse vor Ort bekämpft werden. «Polizei muss sichtbar sein.» Und: NRW brauche auch Studien zur Dunkelziffer bei Straftaten. dpa