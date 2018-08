Kramer will Siegermentalität bei Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa) - Mittelfeldspieler Christoph Kramer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat seine Mitspieler zwei Wochen vor dem Saisonstart in die Pflicht genommen. «Man muss einfach Siegermentalität haben und mit einem klaren Kopf umsetzen, was der Trainer vorgibt. Wenn man das tut, ist das eine Voraussetzung für den Erfolg», sagte Kramer der «Rheinischen Post» (Samstag). Ein Mentalitätsproblem sieht der Weltmeister von 2014 im Borussia-Team allerdings nicht: «Wenn ich vor einem Spiel in die Kabine schaue, sehe ich nur Leute, die gewinnen wollen.»

Das entsprechende Engagement vorausgesetzt, ist Kramer von einer guten Saison überzeugt: «Wenn wir das neue System so umsetzen, wie der Trainer es plant, werden wir auch wieder den nötigen Erfolg haben, da bin ich mir sicher.» Seiner Meinung nach, trage die «Analyse der vergangenen Saison Früchte». Die zurückliegende Spielzeit hatten die Gladbacher mit Platz neun abgeschlossen und den Einzug in den Europapokal verpasst.