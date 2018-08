Kommunen aus NRW gewinnen Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit den Städten Münster, Eschweiler und der Gemeinde Saerbeck kommen alle drei Sieger des diesjährigen Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Kommunen aus Nordrhein-Westfalen. Die mit 30 000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt die Städte in ihrer jeweiligen Größe als Vorreiter der kommunalen Nachhaltigkeit. Die Preise werden im Dezember in den Städten selbst überreicht, wie die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis am Donnerstag mitteilte. Beworben hatten sich Kommunen aus acht Bundesländern.

Die Großstadt Münster überzeugte die Jury mit ihrem Klimaschutzkonzept sowie einer nachhaltigen Bürgerbeteiligung, bei der jede Entscheidung zuvor auf «Enkeltauglichkeit» geprüft werde. Als Stadt mittlerer Größe erhält Eschweiler bei Aachen einen Preis. Laut Jury stellt sich die ehemalige Braunkohle-Stadt besonders erfolgreich den Herausforderungen des Strukturwandels.

Die kleine Gemeinde Saerbeck im nördlichen Münsterland verfolgt seit mehreren Jahren die Vision, bei der Energieversorgung ohne fossile Energieträger auszukommen. Leuchtturmprojekt dieser lokalen Energiewende sei ein 90 Hektar großer Bioenergiepark, in dem Strom aus Wind, Sonne und Biomasse erzeugt wird, lobte die Jury.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis würdigt in fünf verschiedenen Wettbewerben besondere Bemühungen um nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Forschung, Wirtschaft und Kommunen. Die Preisträger der anderen Kategorien werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.