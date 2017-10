Autofahrer und Bahnreisende im Großraum Köln müssen sich wieder einmal auf Sperrungen und längere Fahrzeiten einstellen. Im Autobahnkreuz Köln-Nord und an den Bahngleisen zwischen Köln und Bonn wird gebaut.

Köln. Auf den Autobahnen im Großraum Köln könnte es am Wochenende wieder eng werden: Die A1 wird im Autobahnkreuz Köln-Nord von Freitagabend an (22.00 Uhr) in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund ist die Montage von zwei Behelfsbrücken an der A57, wie der Landesbetrieb Straßenbau.NRW mitteilte. Die bisherige A57-Brücke muss demnach abgerissen und neu gebaut werden. Die Vollsperrung soll bis Montagmorgen um 5.00 Uhr dauern. Der Fernverkehr sollte großräumig ausweichen, Umleitungen führen über die A3 und die A4.

Auch bei der Bahn gibt es Einschränkungen: Baumaßnahmen an Gleisen und Weichen wirbeln von Freitag an (23.00 Uhr) den Fahrplan zwischen Köln und Bonn durcheinander. Die Erneuerungen bis Mitte November erforderten „die zeitweise Sperrung der Strecke, Umleitung von Zügen über die rechte Rheinstrecke oder teilweise eingleisigen Betrieb mit umfangreichen Fahrplananpassungen“, erklärte die Bahn. dpa