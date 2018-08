Berlin (dpa) - Die Leverkusenerin Konstanze Klosterhalfen hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin über 5000 Meter eine Medaille verpasst. In 15:03,73 Minuten wurde die 21-Jährige am Sonntag im Finale Fünfte.

Neue Europameisterin wurde Sifan Hassan aus den Niederlanden in 14:46,12 Minuten vor der Britin Eilish McColgan, die in 14:53,05 Minuten ins Ziel kam. Bronze holte sich Yasmin Can aus der Türkei in 14:57,63 Minuten. Die Leverkusenerin Denise Krebs belegte Platz 16 in 16:07,98 Minuten. Hanna Klein vom SC Schorndorf kam nicht ins Ziel.