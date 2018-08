«Kleinliche Machtspiele»: Musiker sagen Ruhrtriennale ab

Bochum (dpa) - Das Hezarfen Ensemble aus Istanbul hat seine Konzert-Absage bei der Ruhrtriennale mit Bewertungen im Vorfeld des Auftritts begründet. Das Ensemble werde nach Kriterien beurteilt, die nicht zu dem Programm - Vertreibung und Flüchtlinge - passten, erklärten die Musiker am Dienstag auf ihrer Internetseite. Es gehe um «kleinliche Machtspiele». Das Ensemble für neue Musik hatte am Montag sein für den 15. August geplantes Konzert in Essen mit dem Titel «Music of Displacement» («Musik der Vertreibung») abgesagt.

Im Programmtext der Ruhrtriennale dazu ist von «Umsiedlungen von Armeniern, Griechen und Türken» zwischen 1915 und 1923 die Rede. Der Schriftsteller Dogan Akhanli hatte in der «Welt am Sonntag» die Verwendung des Begriffs «Umsiedlung» als verharmlosend kritisiert. Der Bundestag hatte im Juni 2016 die Massaker an den Armeniern fast einstimmig als Völkermord verurteilt.

«Unsere sorgfältige Arbeit, bevor sie überhaupt gehört oder gesehen wurde, wird für politische Schlagworte und Manipulationen verwendet», beklagten die Musiker. Die Arbeit des Ensembles werde auch benutzt, um zu versuchen, den Ruf der Triennale-Intendantin Stefanie Carp zu beschmutzen. Auch würden falsche Urteile getroffen, «einfach weil wir ein Ensemble aus der Türkei sind».

Schon vor dem Start der Ruhrtriennale hatte Carps Umgang mit der israelkritischen Pop-Band «Young Fathers» Irritationen ausgelöst. Die Band steht der BDS-Bewegung nahe, die für einen Boykott Israels eintritt. Carp hatte die Gruppe erst ein-, dann aus- und zuletzt wieder eingeladen. Die Gruppe sagte dann selbst ab. Carp erklärte später, die Ausladung sei ein Fehler gewesen.

Das experimentelle Kulturfestival in ehemaligen Industriebauten im Ruhrgebiet hat einen Jahresetat von rund 15 Millionen Euro. Davon kommen 12,65 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen. Die Ruhrtriennale dauert bis zum 23. September.