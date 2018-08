Bönen (dpa) - Der Textildiscounter Kik will sein Auslandsgeschäft kräftig ausbauen. Allein in Italien sollen künftig pro Jahr rund 25 neue Filialen entstehen, wie das Unternehmen am Mittwoch ankündigte.

Außerdem sollen im Herbst dieses Jahres die ersten Kik-Läden in Rumänien eröffnen. Der Textil-Discounter steigerte 2017 seinen Netto-Umsatz um 2,8 Prozent auf zwei Milliarden Euro. Zum Gewinn machte das zur Tengelmann-Gruppe gehörende Unternehmen keine Angaben. Die Mitarbeiterzahl stieg um 6 Prozent auf knapp 27 000.

Insgesamt betreibt Kik in Deutschland und neun weiteren europäischen Ländern inzwischen mehr als 3500 Filialen. Wichtigster Markt ist mit mehr als 2500 Geschäften nach wie vor Deutschland.