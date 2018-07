Kein neuer Rekord: Lingen am Freitag der wärmste Ort

Duisburg/Lingen (dpa) - Der Freitag hat Deutschland erneut mächtig ins Schwitzen gebracht, aber keine neuen Temperaturrekorde beschert. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist Lingen in Niedersachsen der bundesweit wärmste Ort gewesen. Dort trieb die Hitze das Quecksilber auf 37,3 Grad. Die Stadt im Emsland gehörte in dieser Woche mehrfach zu den besonders heißen Regionen Deutschlands.

Auf Platz zwei der wärmsten Orte landete am Freitag der Duisburger Stadtteil Baerl 37,1 Grad. Dort waren am Donnerstag noch 38 Grad gemessen worden - der bisherige Jahresrekord. In Köln-Stammheim sind es vor dem Start ins Wochenende 36,9 Grad gewesen.

«Vielleicht wird der Rekord in der kommenden Woche geknackt», sagte ein Meteorologe des DWD. Zunächst sorgt das Tief «Juli» am Samstag zumindest vorübergehend für leichte Abkühlung. Von Westen zieht die Gewitterfront mit Schauern übers Land. Schon am Sonntag sollten die Gewitterwolken nach Osten abgezogen sein, sagte er. «Anfang nächster Woche wird es dann wieder richtig heiß.»