Bonn (dpa/lnw) - Die Staatsanwaltschaft wird im Zusammenhang mit dem millionenschweren Finanzskandal in der katholischen Kirche in Bonn kein Ermittlungsverfahren einleiten. «Es handelt sich um eine rein innerkirchliche Angelegenheit, die die staatlichen Strafverfolgungsbehörden weder prüfen noch ahnden dürfen», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Der Skandal war im Mai bekanntgeworden. In der Bonner Kirchengemeinde St. Martin soll es nach damaligen Angaben des Erzbistums Köln zu einer «unzulässigen Verwendung» von Kirchengeldern in Höhe von knapp einer Million Euro gekommen sein. Die Unregelmäßigkeiten waren bei einer Routinekontrolle aufgefallen. Eine persönliche Bereicherung wurde den Verantwortlichen nicht vorgeworfen. Der für die Gemeinde verantwortliche Pfarrer, der auch Bonner Stadtdechant war, trat daraufhin von seinen Ämtern zurück.