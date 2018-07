Gronau (dpa/lnw) - Eine freilaufende Hauskatze ist in Gronau mit wasserunlöslichem Klebstoff beschmiert worden. Die Kripo habe Ermittlungen wegen Tierquälerei aufgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Besitzer hätten das Tier am Sonntagmorgen mit dem Klebstoff am Fell gefunden. Die Katze musste demnach unter Vollnarkose geschoren werden. Der bis auf die Haut vorgedrungene Klebstoff sei in einer längeren Behandlung abgelöst worden. Die Polizei suchte Zeugen des Vorfalls, um den oder die Täter zu finden.