Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein junger Mann ist am Sonntag in einem Badesee in Düsseldorf ertrunken. «Wie es zu dem Badeunfall kam, ist unklar», teilte die Feuerwehr mit, die Kriminalpolizei ermittle noch. Nachdem die Wasserwacht eine vermisste Person gemeldet hatte, wurde mit einem Großaufgebot gesucht. Bis zu zwölf Taucher seien im See auf der Suche gewesen. Auch ein Polizeihubschrauber, Boote und Sonargeräte waren im Einsatz. Zwischenzeitlich war der gesamte See für die Bevölkerung gesperrt. Kurz vor 17.00 Uhr entdeckten Taucher der Wasserwacht Neuss den Vermissten. Der Notarzt stellte den Tod fest. Das genaue Alter war zunächst nicht bekannt, die Feuerwehr sprach von einem circa 21-jährigen Mann.

