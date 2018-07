Junger Biker stirbt bei Unfall in Kurve

Dorsel (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Rheinland-Pfalz ist ein junger Motorradfahrer aus dem Raum Aachen gestorben. Das berichtete die Polizei. Der 26-Jährige fuhr am Sonntagabend auf der Bundesstraße 258 nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, als er in Dorsel bei Ahrweiler in einer langgezogenen Kurve von der Straße abkam. Er stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb.