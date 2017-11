Dortmund. Nachdem in Dortmund eine junge Frau mit einem Tritt in den Rücken auf die Straße gestoßen wurde, sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe dies gegen den 22-Jährigen angeordnet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dem Anschein nach grundlos und vollkommen überraschend für die junge Frau soll der Mann am Montagnachmittag zugetreten haben. „Die 21-Jährige stürzte und hatte Glück, dass ein abbiegendes Auto sie nur knapp verfehlte“, hieß es. Sie hatte an einer Ampel gewartet.

Der junge Mann soll bei der Tat eine Weinflasche in der Hand gehalten haben. Anstatt der am Boden liegenden Frau zu helfen, habe er sie noch angepöbelt. Daraufhin habe die Dortmunderin um Hilfe geschrien und sei in einen gegenüberliegenden Imbiss gerannt. Der Tatverdächtige sei in unmittelbarer Nähe festgenommen worden. dpa