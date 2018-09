Jugendlicher Fußballer erholt sich nach Verletzung

Mönchengladbach (dpa) - Ein 15-jähriger Fußballspieler ist auf dem Weg der Besserung, nachdem er sich am Montagabend beim Training auf einem Mönchengladbacher Sportplatz schwer verletzt hatte. Der Spieler der B-Jugend hatte bei einem Trainingsspiel ein Kopfballtor erzielt und war beim Torjubel gestolpert. Zwei weitere Mitspieler fielen über den Jungen, der unglücklich auf dem Boden aufschlug. Die Verletzung im Halswirbelbereich habe keine Folgeschäden nach sich gezogen, wie die Vorsitzende des Vereins am Dienstag mitteilte. Der Junge bleibe aber zur Beobachtung im Krankenhaus. Er war mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen worden.