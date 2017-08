Schlecht ausgebildet, arbeitslos, arm: Viele Landfahrer aus Irland führen ein hartes Leben. Oft sind die Traveller nicht willkommen - nicht nur auf der Grünen Insel, sondern auch in etlichen Städten Nordrhein-Westfalens.

Dublin/Kevelaer. Sie sind meist mit dem Wohnwagen unterwegs. Und wo sie campen, sorgen sie schnell für Aufsehen und Beschwerden von Anwohnern - zuletzt auch wieder in Nordrhein-Westfalen. Dabei folgen sie nur ihrer Tradition. Aber irische Traveller, die in diesem Sommer auch in den Niederlanden und in Bulgarien unterwegs sind, treffen vielerorts auf Vorurteile.

Das Ausmaß der Wanderbewegung sei geringer als es die Schlagzeilen vermuten lassen, betont ein Sprecher der irischen Traveller-Bewegung ITM in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Dublin. «Einige Familien mögen zum Arbeiten ins Ausland reisen, etwa zum Teeren. Aber es gibt traditionell im Sommer keinen allgemeinen Exodus, sicherlich nicht aus Dublin.»

Diebstähle, Lärm, Sachbeschädigung, Müllberge nach illegalem Campen - so manches wird den Landfahrern auf ihren Reisen vorgeworfen, zuletzt auch in Neuss, Düsseldorf, Kevelaer und Hürth sowie Iserlohn. Meist bekommen die Wildcamper die Erlaubnis der Städte, für eine Nacht zu bleiben, müssen dann aber am Folgetag wieder abreisen.

Die Iren kommen immer zu "Maria-Himmelfahrt" nach Kevelaer

Mehrere Kommunen wehren sich bereits: Im hessischen Ginsheim-Gustavsburg kam es 2016 zum Streit mit Anwohnern. Jetzt blockierte die Stadt Rasenflächen vorsichtshalber mit Findlingen. In Menden wurde am Donnerstagabend ein Privatgelände geräumt, nachdem sich Traveller mit etwa 50 Wohnwagen dort niedergelassen hatten. Auch im Wallfahrtsort Kevelaer tauchten die Traveller vor rund zwei Wochen auf. Nichts Ungewöhnliches für die Stadt, denn die Iren kommen immer zu «Maria-Himmelfahrt» am 15. August. Drei Paare wollten vorher in Kevelaer heiraten. Mit Blick auf besondere Wallfahrtstage mit rund 15 000 Besuchern bat die Stadt die Iren aber, vorübergehend den Platz zu räumen.

So zog die Gruppe nach Neuss, Düsseldorf, Düren - angewachsen auf rund 140 Gespanne und rund 500 Menschen. Überall wurden sie vertrieben: Mal wurde gerade die Kirmes auf dem Platz abgebaut, mal die Kirmes aufgebaut. Und überall wurden die Probleme mit Lärm, Müll und fehlenden sanitären Anlagen gemeldet - auch in Kevelaer. Trotzdem ist die Stadt auf eine mögliche Rückkehr der Traveller vorbereitet: «Toleranz steht uns gut zu Gesicht. Die Welt ist bunt und nicht alle sind so wie wir», sagt Bürgermeister Dominik Pichler (SPD).