Industrieproduktion in NRW um 3,4 Prozent gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Industrieproduktion in Nordrhein-Westfalen ist im ersten Halbjahr 2018 um 3,4 Prozent gewachsen. Die Betriebe stellten Waren im Wert von 150,7 Milliarden Euro her, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Der wertmäßig größte Anteil der Produktion entfiel mit 20,7 Milliarden Euro auf chemische Erzeugnisse. Platz zwei und drei belegten die Sparten Maschinen (19,8 Mrd. Euro) und Metalle (19,6 Mrd. Euro).