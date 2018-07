In vielen NRW-Städten macht Fahrradfahren keinen Spaß

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nur in wenigen nordrhein-westfälischen Städten macht Fahrradfahren laut einer aktuellen Befragung Spaß. In vielen Großstädten wie Düsseldorf, Köln oder Essen bewerten die Menschen das Fahrradklima nur als ausreichend, wie aus einer bundesweiten Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) für das Jahr 2016 hervorgeht.

Manche kleinere Städte und Gemeinden konnten aber überzeugen: Am besten schnitt die Gemeinde Reken in Münsterland mit der Note 1,9 ab. Bei kleineren Städten bundesweit sei Bocholt ganz vorn in puncto Fahrrad-Freundlichkeit dabei, sagte eine Sprecherin des ADFC. Die Bürger gaben dort die Note 2,3. Hagen und Velbert schnitten in NRW mit der Note 4,7 am schlechtesten ab.

Bei der Befragung beurteilten über 120 000 Bürger 2016 das Fahrradklima in 539 deutschen Städten. Per Fragebogen haben sie laut ADFC bewertet, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob beispielsweise Radwege im Winter geräumt werden und ob sie sich auf dem Fahrrad sicher fühlen.