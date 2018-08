Im Nordosten von NRW war es am Dienstag am heißesten

Offenbach (dpa/lnw) - An keinem anderen Ort in Nordrhein-Westfalen war es am Dienstag so heiß wie in Bad Lippspringe bei Paderborn. Mit 34,8 Grad wurde dort die höchste Temperatur des Bundeslandes gemessen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Mittwoch sagte. Platz 2 bei den Top-Temperaturen belegte am Dienstag das ebenfalls im Nordosten des Landes gelegene Lügde-Paenbruch (Kreis Lippe) mit 34,4 Grad. Der heißeste Tag des Jahres war das aber in NRW eindeutig nicht: Vergangene Woche wurden in dem Bundesland bereits über 38 Grad gemessen.

Am Mittwoch gehen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen zwar leicht zurück, doch von Abkühlung kann nach wie vor keine Rede sein. Mit Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad bleibt es weiter sehr warm. Dazu gibt es im Tagesverlauf einen Wechsel aus Sonne und Wolken, von der Eifel bis nach Ostwestfalen kann es ab dem Mittag schauern und gewittern. Im Nordwesten bleibt es meist trocken. Auch der örtliche Regen kann an den Temperaturen nichts ändern: Für den Donnerstag kündigte der DWD Spitzenwerte von 34, für den Freitag von 35 Grad an.