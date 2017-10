Zur Zeitumstellung am Samstag suchen wir die schönsten öffentlichen Uhren, die falsch gehen. Schickt uns eure Bilder.

Wuppertal/Düsseldorf/Krefeld. Ist denn schon Feierabend? Scheint so - wenn man der Uhr am Rheinufer in der Düsseldorfer Altstadt glaubt. Die zeigte um 10.55 Uhr schon 18.30 Uhr an - siehe Bild, das unser Frühdienst in seiner Pause geschossen hat. Ob sich das Problem am Wochenende erledigt? Denn in der Nacht zum Sonntag ist Zeitumstellung - diesmal "die gute": Die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt.

Bevor's so weit ist, suchen wir eure Bilder von Uhren im öffentlichen Raum, die nicht richtig ticken. Klickt hier und mailt uns bis Freitag, 26. Oktober, 12 Uhr eure Bilder an digitalredaktion@wz.de, Betreff: "Zeitumstellung" - zusammen mit der Info, wo sich die Uhr befindet und wann das Bild aufgenommen wurde.

Mit der Teilnahme erklärt ihr euch mit der honorarfreien Veröffentlichung in den digitalen Kanälen und der gedruckten WZ einverstanden und versichert, dass ihr alle erforderlichen Rechte an den verwendeten Bildern besitzt. red