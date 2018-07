Offenbach (dpa/lnw) - Die Hitze gönnt NRW noch keine Verschnaufpause - im Gegenteil: die Temperaturen steigen weiter und sollen im Laufe des Freitags einen bisherigen Höchstwert in diesem Jahr erreichen. Allerdings zeigt der satte Sommer zunehmend auch seine Schattenseiten. Die Bäume dürsten, das Wasser wird knapp und die Tierschützer befürchten ein Fischesterben in den aufgeheizten Flüssen. Außerdem droht laut Wetterdienst nach der sonnigen Hitzewelle ein gewittriges Wochenende mit Starkregen, Hagel und dem einen oder anderen vollgelaufenen Keller.

Nach Temperaturen von erwarteten 38 bis höchstens 39 Grad vor allem in den Städten und leichten örtlichen Gewittern am Donnerstag soll sich die schweißtreibende Hitze auch am Freitag landesweit fortsetzen. «Morgen könnten wir an der einen oder anderen Stelle und mit der richtigen Einstrahlung die 39-Grad-Marke knacken», sagte Thomas Gerwin, ein Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Der Hitze-Rekord aus dem Jahr 2003 wird laut DWD bis zum Wochenende aber nicht gebrochen. Damals erreichte der Stadtteil Merkenich in Köln schweißtreibende 39,6 Grad.

Dagegen erwartet Gerwin für Samstag in NRW eine nasse Abkühlung von oben: «Es wird wahrscheinlich wieder irgendeinen Ort geben, der keinen Tropfen abbekommt. Aber eigentlich zieht die Regenfront von Westen her quer über das Land.» Mit starkem Regen und Hagel rechnet Gerwin vor allem in Ostwestfalen, am Sonntag wird es dann nach seiner Prognose landauf, landab wieder heiter, weitgehend niederschlagsfrei und vor allem leicht kühler. «Gehen die Werte von 38 auf 27 Grad hinunter, kann man ja schon fast von einem Temperatursturz sprechen.»

Nach den Temperaturen am Donnerstag werden die Feuerwehren im ganzen Land auch am Freitag angesichts trockener Felder und Wälder in Alarmbereitschaft bleiben: «Die Gefahr von Wald- und Flächenbränden ist riesig», warnte die Feuerwehr Essen. Für weite Teile Nordrhein-Westfalens gilt mindestens bis Freitag die Gefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) von 5. «Die höchste Stufe gibt es in NRW sehr selten», sagte DWD-Agrarmeteorologe Hans Helmut Schmitt. «Denn hier gibt es nicht so viele Kiefernwälder auf sandigen Böden, die besonders gefährdet sind». Örtlich müsse aber auch mit der höchsten Gefahrenstufe gerechnet werden, sagte Friedrich Louen vom Landesbetrieb Wald und Holz.

Nach wie vor sind Feuerwehr und Stadtreinigungen landesweit im Einsatz, um Bäume in der anhaltenden Sommerhitze vor dem Vertrocknen zu retten. Unter anderem in Aachen, Düsseldorf und Recklinghausen rückten sie zu Einsätzen aus, um Hunderte von Bäumen zu bewässern.