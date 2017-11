Ein 21-Jähriger donnert mit seinem Auto frontal in den Wagen einer 25-Jährigen. Von den vier Schwerverletzten müssen drei aus den Wracks geschnitten werden.

Dinslaken. Vier Menschen sind bei dem Zusammenstoß von zwei Autos in Dinslaken schwer verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer geriet am Donnerstagabend aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto einer 25-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Die Frau und der Mann sowie ihre jeweiligen Beifahrer wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Drei der vier Verletzten waren zunächst in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. dpa