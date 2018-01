Köln. Bange Blicke der Kölner zum Rhein: Der Wasserspiegel steigt weiter an. Am Freitagmorgen sei der Pegelstand in Köln bei 8,02 Metern angekommen, teilte das Hochwassermeldezentrum Rhein mit. Am Donnerstagmorgen lag er noch bei 7,68 Metern.

Laut der Hochwasserschutzzentrale in Köln wird der Höhepunkt des neuerlichen Hochwassers voraussichtlich am Samstag erreicht. Dann könne das Wasser im Rhein sogar auf zwischen 8,50 und 8,60 Meter ansteigen. Am Donnerstag wagten die Experten noch keine Prognose, wann das Hochwasser wieder zurückgeht. dpa