Essen (dpa/lnw) - Eine erneute Hitzewelle erreicht zu Beginn der Woche Nordrhein-Westfalen. Am Montag könne es morgens zunächst gering bewölkt sein, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Am Nachmittag werde es dann heiter und sehr warm mit einer Höchsttemperatur zwischen 26 und 30 Grad. Im Bergland gebe es eine geringe Schauerwahrscheinlichkeit.

Am Dienstag steigen die Temperaturen dann auf bis zu 34 Grad bei Sonnenschein. Dazu kommt ein schwacher Wind aus meist südöstlichen Richtungen. Am Mittwoch und Donnerstag kommt es dann zu tropischen Höchstwerten von 36 Grad. Das trockene und heiße Wetter sorgt aber nicht nur für Begeisterung - der Deutsche Wetterdienst warnt in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen vor mittlerer bis hoher Waldbrandgefahr.