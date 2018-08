Essen (dpa/lnw) - Gefährliche Brände, notleidende Straßenbäume und jetzt auch noch ein drohendes Fischsterben in immer mehr Gewässern: Die Hitzewelle verlangt den Feuerwehrleuten alles ab. In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens sind sie mittlerweile mit Pumpen und Wasserwerfern im Einsatz, um die Fische und andere Wassertiere zu retten.

In Dortmund wird der Teich im Rombergpark mit einem provisorischen Wasserwerfer befüllt. «Das machen wir einmal um den Wasserpegel wieder zu heben und auch um eine Verwirbelung im Wasser zu erzeugen, sodass der Sauerstoffgehalt steigt», sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch.

In Bochum sind die Einsatzkräfte seit Tagen dabei, die Teiche im Stadtgebiet mit frischem Wasser zu befüllen, nachdem Hunderte tote Fische an der Oberfläche trieben. Auch in Dortmund ist die Feuerwehr zur Rettung der Fische im Einsatz.

Sinkende Wasserpegel und abnehmender Sauerstoffgehalt bringen die Tiere in Bedrängnis. Doch ein Fischsterben lasse sich auch durch die Einsätze nicht immer vermeiden, hieß es bei der Bochumer Feuerwehr.

Auch das NRW-Umweltministerium hatte bereits am Freitag vor einem möglichen lokalen Fischsterben aufgrund der anhaltenden Hitze gewarnt. «Mit steigenden Wassertemperaturen werden auch Fischbestände an den Rand ihrer Belastbarkeit kommen», sagte Staatssekretär Heinrich Bottermann am Freitag laut Mitteilung.

Der Ruhrverband hat dieses Problem auch im Blick. Allerdings gebe es bei der Ruhr bislang keine kritischen Werte, teilte eine Sprecherin des Verbandes mit. Die Ruhr habe eine gute Wassertemperatur von 25 Grad und auch der Sauerstoffgehalt sei im grünen Bereich. Das bedeute aber nicht, dass sich das nicht noch bei andauernder Hitze ändern könne.

Und ein Ende der Hitze ist derweil noch nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstag Höchsttemperaturen zwischen 29 Grad in höheren Lagen und 34 Grad am Rhein. Nur vom Sauerland bis nach Ostwestfalen seien einzelne Schauer möglich. Am Freitag bleibt es wolkenfrei und das Thermometer kann bis zu 35 Grad anzeigen.