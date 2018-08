Herrenberg plant günstigeren ÖPNV für saubere Luft

Herrenberg (dpa/lsw) - Die Stadt Herrenberg hofft auf Unterstützung vom Bund, um die Preise im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu senken. Man habe ein entsprechendes Maßnahmenpaket angemeldet, sagte Herrenbergs Erster Bürgermeister Tobias Meigel am Dienstag im Radioprogramm SWR Aktuell. Einen völlig kostenlosen Nahverkehr favorisiert Meigel demnach nicht. Man wolle die Menschen dazu bewegen, weniger Auto zu fahren, aber der Komfort und das Angebot gehörten genauso zum ÖPNV. «Das müssen wir auch finanzieren.»

Herrenberg bei Stuttgart gehört zu den deutschlandweit fünf Modellstädten, die vom Bund ausgewählt wurden, um Luftreinhaltemaßnahmen einzuführen. Diese Maßnahmen will der Bund finanziell unterstützen. An diesem Dienstag präsentieren die jeweiligen Bürgermeister ihre Pläne Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin.