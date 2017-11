Schluss mit der Kohle, fordern Tausende Demonstranten im Vorfeld der Klimakonferenz. In Bonn gehen sie dafür auf die Straße, im Rheinischen Revier starten Aktivisten eine gefährliche Aktion.

Merzenich/Kerpen/Bonn. An einer Stelle sind die Aktivisten am Sonntag ziemlich leicht in den Tagebau Hambach gekommen, fast sah es so aus, als habe RWE ihnen eine Rampe in den Sand gegraben, damit niemand stürzt und sich verletzt. Von Polizisten begleitet gingen die Aktivisten in weißen Maleranzügen also hintereinander diese Rampe hinter der Abbruchkante hinunter, begleitet von freundlichen Polizisten, die erst unten auf Sohle 1 ernst machten, als sie den Aktivisten erklärten, dass sie Bagger 290 leider nicht werden besetzen können. Der Bagger war eingezäunt, andere Polizisten warteten davor, das RWE-Sicherheitspersonal dahinter. Die Aktivisten setzten sich in den Schlamm und sangen und riefen und feierten sich trotzdem selbst. Hauptsache drin im Tagebau.

Aus der zum dritten Mal im Rheinischen Braunkohlerevier stattfindenden „Ende Gelände“-Aktion, bei der es um die Blockade von Braunkohleinfrastruktur als Protest gegen die Kohleverstromung geht, sind erstmals irgendwie alle Beteiligten als Sieger hervorgegangen. Die Aktivisten, weil es bis zu 600 von ihnen gelang, in den Tagebau Hambach einzudringen; die Polizei, weil sie die Lage souverän unter Kontrolle hatte; und der Energiekonzern und Tagebaubetreiber RWE, weil der Betrieb trotz zweier stillstehender Bagger und eines zeitweise gestoppten Förderbandes problemlos weiterlaufen konnte.

Der heroische Tabubrecher

Diese Art des Braunkohleprotestes ist, so wirkte es gestern, inzwischen zur rheinischen Folklore geworden, zum sogenannten Event. Der Eindruck verstärkte sich durch die riesige Präsenz von Medienvertretern, in besonders großer Zahl von ARD und ZDF. Sie übertrugen von der Tagebaukante, aus dem Tagebau und von allen anderen nur denkbaren Stellen aus zum Teil live, zumindest im Internet. Facebook, Instagram, Twitter. Es ging um möglichst spektakuläre Bilder und um alles, was irgendwie als Nachricht hätte taugen können. Um die Hintergründe des Protests ging es allenfalls am Rande, der Reporter eines Privatsenders musste gar bei der Polizei nachfragen, wie der Tagebau eigentlich heißt, in dem er gerade stand.

Teilnehmer einer Demonstration des Aktionsbündnisses Ende Gelände dringen in Kerpen in den Tagebau Hambach ein.

Die Fotos, die von den Aktivisten selbst in den Sozialen Medien verbreitet wurden, zeichneten ein anderes Bild, nämlich das vom Aktivisten als heroischem Tabubrecher. Der sein Leben riskiert, um in den Tagebau zu gelangen, um mit nichts als seinem Körper einen Energieriesen an der Verrichtung seines Tagwerks zu hindern und so das Weltklima zu retten. Über Twitter erhielten die Aktivisten Solidaritätsbekundungen aus aller Welt, und vielleicht ist es ganz gut, dass nicht jedem Außenstehenden, schon gar nicht den 23 000 Teilnehmern der Weltklimakonferenz, klar wurde, wie profan Braunkohleaktivismus auch sein kann.