Leverkusen/Gelsenkirchen. Ab Freitag (20.10.) startet Nordrhein-Westfalen in die Herbstferien. Straßen.NRW rechnet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Auch in anderen Bundesländern wie Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern starten die Herbstferien, in Hessen enden sie. Auch in den Niederlanden gehen in einem Großteil der Provinzen die Herbstferien zu Ende, in den übrigen Provinzen beginnen sie.

Die Prognose

Straßen.NRW rechnet ab Freitag (20.10.) laut der Prognose aufgrund des Reiseverkehrs - besonders bei schönem Wetter - auf den Autobahnstrecken in die Küstenregionen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Im Einzelnen handelt es sich um Strecken wie die A1 (Raum Lotte/Osnabrück), oder die A31 nach Norddeutschland bzw. die A3, die A40 oder die A57 in die Beneluxstaaten. Betroffen sind ebenso der gesamte Kölner Ring (A1, A3 und A4) sowie die A3 im Abschnitt Oberhausen bis Leverkusen.

Baustellen

Damit der Verkehr möglichst ungehindert fließen kann, richtet Straßen.NRW auf den Hauptreiserouten ab Freitagsmittag (20.10.) keine Tagesbaustellen mehr ein - es sei denn, diese sind aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich.

Baumaßnahmen und Engpässe im Bereich des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna (A1/A44) sowie auf der A45 im Bereich Hagen sorgen neben der Sperrung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf der Leverkusener A1-Rheinbrücke für Engpässe und können zu Behinderungen und Staus führen.

Besonders beachten sollten Verkehrsteilnehmer die Sperrung der A40 zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum von Donnerstag (19.10.) ab 22 Uhr bis Montag (23.10.) um 5 Uhr in Fahrrichtung Dortmund.

Die A44 wird Samstagfrüh (20./21.10.) kurz nach Mitternacht von 0 Uhr bis 4 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Meerbusch und der Anschlussstelle Stockum wegen Tunnelarbeiten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. red