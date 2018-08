Havertz schießt Siegtor für Leverkusen gegen Al-Wahda Mekka

Grödig (dpa/lnw) - Bayer Leverkusen ist in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ein weiterer Sieg gelungen. Zum Abschluss des Trainingslagers in Zell am See in Österreich bezwang die Werkself am Sonntag das Team von Al-Wahda Mekka aus Saudi-Arabien mit 1:0 (1:0). Im Goldberg-Stadion in Grödig war Kai Havertz (26. Minute), der zuvor den Pfosten getroffen hatte, für Bayer erfolgreich.