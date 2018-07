Hauptbahnhof: Waffenverbot am Wochenende

Köln (dpa/lnw) - Im Kölner Hauptbahnhof gilt an diesem Wochenende abends und nachts ein Waffenverbot. Von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sind jeweils zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr morgens «gefährliche Werkzeuge aller Art» verboten. Die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin verbietet in dieser Zeit per Ordnungsverfügung unter anderem das Mitführen von Schuss- und Schreckschusswaffen, Messern, Beilen und Baseballschlägern. Bei Verstößen droht ein Zwangsgeld von 100 Euro.

Durch das Verbot sollen Straftaten verhindert und Reisende geschützt werden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Köln. Die Zahl der Gewalttaten, bei denen die Beteiligten Waffen bei sich trugen, sei im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Vor vier Wochen hatte es bereits am Dortmunder Hauptbahnhof ein zeitlich beschränktes Waffenverbot gegeben.