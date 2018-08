Langenfeld (dpa/lnw) - Großkontrolle der Polizei, des Zolls und der Stadt Langenfeld: Mehr als 100 Menschen und mehr als 30 Fahrzeuge sind dabei am späten Samstagabend in der Innenstadt von Langenfeld (Kreis Mettmann) überprüft worden. Schwerpunkt des Einsatzes war der als «gefährlicher Ort» eingestufte Immigrather Platz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort würden sich vor allem am Wochenende immer wieder Menschen aufhalten, die als Mitglieder krimineller Gruppen gelten. Bevölkerung und Polizei bekämen dort Gewaltbereitschaft, Provokation und Respektlosigkeit oft zu spüren.

Im Rahmen des Großeinsatzes wurden zahlreiche Menschen, Autos, Kneipen, Spielhallen, Shisha-Bars und ein Wettbüro kontrolliert. Insgesamt wurden neun Strafanzeigen unter anderem wegen Betrugs oder illegaler Beschäftigung sowie 15 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gestellt. Außerdem wurden Verwarnungsgelder ausgesprochen und Tabak sowie ein offenbar manipulierter Spielautomat sichergestellt.