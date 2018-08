Große Unterschiede bei Abwasser- und Abfallgebühren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gebühren für Abfall und Abwasser sind in den nordrhein-westfälischen Kommunen weiterhin höchst unterschiedlich. Heute stellt der Bund der Steuerzahler in Düsseldorf seinen aktuellen landesweiten Vergleich vor.

Im vergangenen Jahr war die teuerste Müllentsorgung in Münster mit 564 Euro Jahresgebühr für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt viermal so teuer wie in der preiswertesten Kommune Dahlem. Allerdings wurde in Münster auch doppelt so häufig geleert. Noch krasser war die Spanne bei den Abwassergebühren: Sie waren in Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis mit rund 1290 Euro pro Jahr sogar fünf mal höher als im münsterländischen Reken.

Der Steuerzahlerbund will konkrete Tipps geben, wie Verbraucher Abfallgebühren senken können. Bei den Abwassergebühren sieht er hingegen vor allem politischen Handlungsbedarf und fordert, die Bürger finanziell zu entlasten.