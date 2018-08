Großbrand: schwarze Qualmwolke kilometerweit zu sehen

Aachen (dpa/lnw) - Wegen eines Großbrands im Aachener Osten hat die Feuerwehr am Montag die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Feuerwehr habe Großalarm für alle Feuerwehren in der Stadt ausgelöst, teilte die Stadt Aachen zunächst ohne Angabe weiterer Details mit. Nach Informationen eines dpa-Fotografen vor Ort steht eine große Halle eines Elektroentsorgers in Flammen. Die aufsteigende schwarze Qualmwolke ist noch außerhalb der Stadt zu sehen.